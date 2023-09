În 2022, la 15 ani, suceveanca Mateea Ariciuc a început să practice planorismul, fiind atrasă de acest sport după ce atunci când era mai mică a participat la o serie de mitinguri aviatice la Aeroportul din Salcea. Ea este cel mai tânăr sportiv de la Aeroclubul Teritorial <Grigore Baștan>. Într-o emisiune la Radio Top, Mateea a declarat: „M-am îndreptat către planorism, în urma unor show-uri aviatice de la Aeroportul Suceava. Era genial, și am poze de când eram mică și intrasem într-un avion de formație. De-acolo m-am stârnit și anul trecut, de ziua mea, când am împlinit 15 ani, părinții mi-au făcut cadou două zboruri cu planorul. Mi-a plăcut foarte mult și m-am înscris la cursuri. Între 15 și 23 de ani, cursurile la aeroclub sunt gratuite. Înscrierile se fac pe site-ul lor și trebuie să ai dovada că ești apt din punct de vedere medical. Sunt 74 de ore de teorie. Sunt nouă materii împărțite în două module, mai abordabile, respectiv mai dificile. Primul modul a avut loc online, iar celălalt fizic, la Turnul de Parașutism din Ițcani și în sala de conferințe a Liceului cu Program Sportiv. După terminarea cursurilor teoretice am dat un examen de intrare la zbor, iar acum aproape o lună am susținut examenul de intrare la simplă comandă”.

Adolescenta a mai spus că, pînă acum, a parcurs 14-15 ore de zbor cu planorul, din care două singură, și restul cu instructor. Întrebată dacă nu i-a fost teamă să zboare singură, Mateea a răspuns: „Nu, niciodată. Am fost doar încîntată și absorbeam toată energia, toată informația, absolut tot ce puteam cuprinde la momentul respectiv. Încercam totuși să fiu distrasă și să înțeleg, în același timp, ce se întâmplă în planor, să fur cumva startul, să pot pricepe ce fac acele comenzi. Concluzia este că primul zbor, ca elev, nu ca agrement, a fost decisiv, pentru că după aceea am avut o frenezie, o energie constantă, și am ajuns cât de des am putut la aeroclub”. De asemenea, Mateea Ariciuc a subliniat că vrea să urmeze cursuri de parașutism și să piloteze un avion ultraușor, însă deocamdată nu poate obține licența întrucât nu a împlinit 16 ani. Mateea a trecut în clasa a X-a la Colegiul Național <Ștefan cel Mare>, la profilul matematică-informatică, bilingv engleză. Ea a terminat clasa a IX-a cu media 9,72.