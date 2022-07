Rară inconștiență la un tânăr sucevean care a ajuns în final în arest după ce a fost prins de trei ori conducând fără permis. Bărbatului de loc din zona Dornelor i-a fost reținut permisul în data de 19 mai pentru o infracțiune la regimul rutier. A fost prins însă la volan în zilele de 25 mai, 31 mai și 7 iulie deși avea dreptul de a conducere suspendat. Ultima dată a fost prins conducând în Vatra Dornei.

