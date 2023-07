Julia Fox (33 de ani) șochează din nou! Actrița americană a venit îmbrăcată într-o ținută pe care unii au considerat-o blasfemică, la premiera filmului său „Something You Said Last Night”, produs de ea, în Toronto, potrivit click.ro.

Focoasa roșcată, care deține o avere de 30 de milioane de dolari, a optat pentru un compleu extrem de sexy, de culoare neagră, format din fustă și un top decupat în zona bustului. Pe sâni, Julia Fox și-a pus lanțuri cu cruci, simbolizând un rozariu (șirag de mărgele folosit de credincioși pentru a număra rugăciunile rostite n.r.), potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

Actrița a purtat o poșetă care seamănă cu Biblia și o pereche de pantofi negri cu o platformă extrem de înaltă. Părul lung și l-a lăsat să cadă natural pe spate, iar pentru machiaj, Julia a ales un fard negru la ochi și un ruj de culoare maronie. Unii fani au apreciat ținuta ca fiind doar o altă apariție excentrică a Juliei, însă alții s-au arătat deranjați, spunând că actrița le ia în derâdere religia.

Sursa foto: Facebook

Află mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/si-a-lipit-cruci-pe-sani-si-a-purtat-o-2282597.html