Sistemul de încălzire al Sălii Polivalente de 5.000 de locuri de la Suceava va fi schimbat. În loc de gaz se vor introduce pompe de căldură tip sol-apă și panouri fotovoltaice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a arătat deși proiectarea sălii a intrat în linie dreaptă se mai pot face aceste modificări. El a subliniat că a discutat acest lucru și cu șefa CNI, Manuela Pătrășcoiu, care a fost de acord. ”Suntem în linie dreaptă cu proiectarea sălii polivalente. Lucrăm foarte strâns cu firma de la Bistrița MIS Grup. Având în vedere faptul că o mare problemă este legată de utilități și încălzirea sălii care acum e prinsă cu gaz metan este o problemă destul de importantă am stabilit după ce am avut și o discuție la CNI să modificăm soluția tehnică. Vrem să facem încălzire cu pompe de căldură tip sol apă cum avem la Primărie și cu panouri fotovoltaice ca măsuri de precație având în vedere fatul că gazul metan se scumpște foarte mult. Acolo sunt multe spații largi care vor consuma mult gaz metan. Lucrăm la documentație pe care să o înaintăm și sper să găsim soluția să schimbăm sistemul de încălzire pe aceste pompe de căldură care sunt mult mai ifetine. Primăra va duce utilitățile la sala polivalentă. Sunt anumite capacități precum punctul termic pe care le vom face pe banii Primăriei. Vom face o capacitate mai mare de încălzire având în vedere că pe lânngă sală mai trebuie să încălzim aqua parkul și baza sportivă. Lucrurile se mișcă bine proiectantul vine de două ori ep săptămână la Suceava și sperăm ca până la finele anului să demarăm efectiv lucrările”,a declarat Lungu.

