Situația muncitorului rămas prins sub un mal de pământ la Calafindești s-a înrăutățit. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, muncitorul și-a pierdut cunoștința. ”Misiunea este foarte dificilă din cauza faptului că malurile se surpă incontinuu fiind îmbibate de apă”, a spus Alin Găleată. Amintim că alți doi muncitori au fost prinși sub malul de pământ dar au fost scoși teferi de colgi și transportați la spital. Cei trei lucrau la săpat canalizarea în localitatea Calafindești. Pompierii militari intervin cu modulul multirisc și o autospecială iar la fața locului sunt o ambulanța SMURD și două SAJ.

