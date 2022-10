Vineri după amiază lucratorii Secției 11 de Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe DJ 175 din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei, un autotursim se deplasează haotic spre Breaza.

În baza sesizării, echipajul s-a deplasat spre locul indicat, unde în urma controlului în trafic a fost identificat autoturismul, iar la volanul acestuia se afla un bărbat de 48 ani din Fundu Moldovei. Acesta a fost suspus unei testări cu aparatul alcooltest și a reieșit o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost prelevate două mostre de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal.