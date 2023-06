La data de 16 iunie ora 17:22, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Fălticeni, în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe D.N 2E, în afara localității Spătărești l-au depistat pe un șofer care a condus autoturismul cu viteza de 155 km/h, (limită 90 km/h), fiind înregistrat cu aparatul video-radar. Acesta a prezentat dovada înlocuitoare a permisului de conducere care avea termenul de valibilitate prelungit pentru perioada 17.05.2023-15.06.2023.

S-au efectuat verificări, stabilindu-se faptul că șoferul posedă permis de conducere pentru categoria Am, B1, B, dar care figurează ”REȚINUT”, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice fiindu-i suspendată. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană în timp ce exercitarea acestui drept îi era suspendată, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. 2 teza III din C. Pen.