La data de 2 iunie ora 12.07, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie de 35 ani că are probleme cu soțul, acesta fiind agresiv. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că la 02.06.2023, în jurul orei 11.00, apelanta s-a deplasat împreună cu cumnatul său, la un restaurant din Rădăuți pentru a lua masa. La un moment dat, în interiorul restaurantului a intrat soțul apelantei care, pe fondul geloziei i-a adresat amenințări și a bruscat-o. Femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu dorește să se deplaseze la Spitalul Rădăuți pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma completării formularului de evaluare a riscului a reieșit faptul că există risc iminent pentru integritatea victimei, acesteia eliberându-i-se un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, începând cu data de 02.06.2023, ora 13.00. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de ,,violență în familie” și „amenințare”.

