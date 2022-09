Șoferița de 52 de ani care a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a izbit cu Mercedesul într-un cap de pod a adormise la volan și a pătruns pe contrasens. Este concluzia poliților care au cercetat cazul. Accidentul s-a petrecut luni după amiază pe drumul de la Salcea spre Verești. Femeia a fost diagnosticată cu mai multe contuzii forte, contuzie stern, contuzie coloană lombară, plus o fractură la gleznă.

