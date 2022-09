Sa mentii casa curata si ordonata poate fi o sarcina obositoare, mai ales daca ai copii mici. Este un proces consumator de timp si energie care trebuie reluat periodic. Insa, cu echipamentul potrivit si cateva trucuri, lucrurile pot deveni mai simple.

Iata ce poti face pentru a-ti mentine mai usor casa curata si ordonata, chiar daca ai copii!

Fa-ti patul dimineata

Facutul patului dimineata devreme poate fi mantra succesului. Acest obicei este deseori asociat cu o viata organizata si implinita si poate fi un prim pas pentru a incepe ziua perfect. Acesta este un obicei pe care ar fi minunat sa il transmiti si copiilor. Prin urmare, de indata ce sunt suficient de mari, incurajeaza-i sa isi faca singuri paturile.

Organizeaza camera copiilor

Camera copiilor are tendinta de a fi mereu dezordonata si poate deveni un cosmar sa vezi cum hainutele si jucariile pe care abia le-ai asezat in dulapuri sunt iar imprastiate peste tot. Pentru a rezolva problema si a elimina stresul, foloseste cutii depozitare textile pentru hainutele de iarna sau de vara si pastreaza in dulap doar ce se poarta in acea perioada. Cutiile te vor ajuta sa organizezi hainutele, sa economisesti spatiul si, totodata, sa mentii ordinea si curatenia in camera copiilor.

De asemenea, ar fi utile si cateva cutii de depozitare dragute, cu capac, in care prichindeii sa isi stranga usor jucariile. Invata-i sa faca singuri acest lucru si nu uita sa ii lauzi cand termina treaba. Acest lucru ii va incuraja sa isi faca ordine singurei in camera, chiar si fara sa le spui tu.

Doteaza-te cu un aspirator si un mop de calitate

Daca ai un aspirator bun va fi atat de usor sa mentii podeaua curata! Investeste intr-un aspirator de calitate pe care sa stii ca il poti folosi mai multi ani, dar si intr-un mop cat mai performant. Daca ai animale de companie, pentru a mentine casa igienica si curata, poti lua in considerare un aparat de curatare cu aburi care si dezinfecteaza.

Elimina din lucruri sau videaza-le

Uneori poate fi dificil sa mentii casa curata din cauza faptului ca ai prea multe lucruri prin dulapuri si prin cuier. O solutie ar fi sa scapi de ceea ce nu folosesti si, daca chiar si asa raman prea multe, poti sa cumperi un aparat si mai multi saci de vidare textile. Asa vei putea sa le impachetezi si sa le sigilezi optim, reducandu-le considerabil volumul si sigur vei observa diferenta.

Cumpara o masina de spalat vase

Pentru a pastra curatenia in bucatarie este esential sa pastrezi vesela si ustensilele curate si, daca nu ai timp sau nu iti place aceasta treaba, poti sa cumperi o masina de spalat vase. Este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru a nu mai avea chiuveta plina de vase murdare.

Organizeaza-ti ustensilele din bucatarie

Cateva accesorii pentru casa precum organizatoarele de tacamuri, suporturile, dozatoarele sau cutiile textile sau din plastic pot fi de mare ajutor pentru a organiza lucrurile si ustensilele din bucatarie. Astfel, acesta va arata mai ordonat, va fi mai usor sa cureti suprafetele si sa faci curatenie.