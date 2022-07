Șoferul de 27 de ani care conducea o mașină a companiei Digi este cel care a provocat accidentul de sâmbătă după amiază de la ieșirea din Dumbrăveni soldat cu un mort și patru grav răniți. Datele preliminare ale anchetei arată că șoferul de loc din județul Teleorman a ajuns pe contrasens și a izbit violent un BMW condus de un bărbat de 34 de ani din Verești. Încă nu se cunosc împrejurările în care bărbatul a ajuns pe contrasens. Din nefericire acesta a decedat la Spitalul Județena Suceava. Printre victime se află și un copil de 10 ani pasager în BMW care a fost transportat cu elicopterul la Iași. Alți trei bărbați se află internați la Spitalul Județean Suceava.

