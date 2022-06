Șoferul ucrainean care a condus băut și a provocat accidentul cu doi răniți de la Ipotești a fost băgat în arest. ”După administrarea materialului probator, inclusiv a rezultatelor de la Serviciul Medicină Legală privind alcoolemiile șoferilor dar și a celorlaltor probe criminalistice de către polițiști, în cursul acestei zile polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a șoferului de 30 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava în cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.