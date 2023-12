În ultimul an, pe fondul creșterii ratelor dobânzilor, românii au devenit mai pragmatici și au început să se orienteze mai mult către finanțarea pe termen scurt, în rate egale fără dobândă pentru a achiziționa servicii și produse necesare unui stil de viață mai confortabil. Peste 80% dintre români ar alege o soluție de finanțare Buy Now Pay Later, cu 4 rate fără dobândă, pentru a cumpăra electronice și electrocasnice, pentru a beneficia de un cost mai mic al finanțării într-un context economic delicat, potrivit unui sondaj tbi bank realizat în rândul a 1.057 de respondenți din întreaga țară.

Mai mult de 23% ar folosi BNPL pentru a merge în vacanță, iar aproape 18% pentru a accesa servicii medicale de calitate. În plus, aproximativ 53% dintre subiecți au declarat că preferă să ia mai multe împrumuturi de valori mici pentru achiziții mai mici, care să fie rambursate în rate fără dobândă, și doar 21% ar alege un împrumut mai mare, care să fie rambursat în rate cu dobândă.

„Consumatorii au fost nevoiți să se adapteze în ultimul an la un context economic și social mai complex. Ratele mai mari ale dobânzilor au reprezentat o mare problemă pentru cei mai mulți dintre ei, așa că au început să aleagă finanțarea în rate fără dobândă, iar BNPL este o opțiune excelentă în acest sens. Ca de obicei, ne-am adaptat la nevoile lor și le-am oferit opțiuni de finanțare mai avantajoase, dar mai ales BNPL, pentru a-i ajuta să depășească o situație dificilă care nu dă semne că se va încheia prea curând”, spune Gergana Staykova, Market Leader, tbi bank.

În ceea ce privește modalitatea pe care o consideră mai avantajoasă pentru a achiziționa un produs, peste 41% au declarat că doresc să plătească în 4 rate fără dobândă, aproape 36% ar alege să achite integral în prima zi, iar 22,4% ar alege să plătească în mai multe rate, dar cu dobândă 0 pentru primele 4 rate.

Aproximativ 84% dintre respondenți au declarat că BNPL le permite să cumpere pe loc produse pe care altfel nu și le-ar putea permite, iar aproape 70% consideră că, în majoritatea cazurilor, este o soluție de finanțare de încredere. 34,53% dintre respondenți ar avea nevoie de peste 3.000 de lei prin finanțare BNPL, iar 22,42% ar dori o sumă de maximum 1.000 de lei.

Sondajul tbi bank privind percepția românilor asupra finanțării a fost realizat la nivel național în perioada august-septembrie 2023 prin intermediul platformei iVox, pe un eșantion total de 1.057 de utilizatori de internet din România. Puțin peste 50% dintre participanți sunt femei, ceva mai puțin de 75% au cel mult 45 de ani și peste 87% locuiesc în mediul urban.

