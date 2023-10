Spitalul Clinic Județean de Urgențe Suceava „Sf. Ioan cel nou” Suceava a inaugurat in data de 25 octombrie 2023 Laboratorul pentru implantarea stimulatoarelor cardiace, prilej cu care, echipa medicala formata din dr. Mitric Ciprian Mihai și As. Blanariu Lacramioara sub coordonarea domnului Profesor dr. Dobreanu Dan, șeful clinicii Cardiologie 1 din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, a realizat implantarea primului stimulator cardiac permanent la Suceava, într-un laborator dedicat acestor intervenții, la un pacient de 66 de ani.

Astfel, în prezent SCJU Suceava deține un laborator pentru implantarea stimulatoarelor cardiace, ultramodern, in valoare de aproximativ 650000 euro, realizat din fondurile Consiliului Județean Suceava.

În cadrul acestui laborator vor activa doi medici cardiologi – dr. Mitric Ciprian și dr. Boarescu Paul.

„Pentru moment se va încerca pe cat posibil asigurarea urgentelor (cu stimulatoare cumpărate din fondurile proprii ale spitalului), în colaborare cu celelalte centre universitare, urmând ca după intrarea pe programele naționale sa extindem serviciile și pentru pacienții cronici.

Spitalul va continua colaborarea cu toate centrele universitare, astfel încât serviciile medicale oferite sa fie mereu de cea mai înaltă calitate”, a transmis conducerea spitalului printr-un comunicat de presă.

SCJU Suceava devine astfel al doilea centru din Moldova, după Centrul Universitar Iași (Institutul de Boli Cardiovasculare „ DR. George I.M. Georgescu” și spitalul „ Sf. Spiridon”) unde se poate efectua aceasta procedură medicală modernă.

„Este un beneficiu major pentru câteva sute de pacienți ai județului Suceava, la care se adaugă și județele vecine, care pana acum erau nevoiți sa străbată sute de kilometri pentru rezolvarea acestei probleme medicale grave”, se arată în comunicat.

De asemenea, conducerea SCJU Suceava își propune, pe viitor, diversificarea serviciilor medicale oferite de acest laborator, cu proceduri de ablație a tulburărilor de ritm cardiac, prin investiții în baza materială și resursa umană.

„Cu ajutorul investițiilor financiare majore și având la baza un plan de management orientat doar pe nevoia pacientului și a cadrului medical, SCJU Suceava a devenit in prezent un spital de interes regional”, se mai spune în comunicat.