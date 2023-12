Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-a dotat cu un aparat modern de diagnosticare a cancerului, scintigraf. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur, care a subliniat că aparatul care a costat 450.000 de euro a fost achiziționat cu bani europeni printr-un program transfrontalier derulat în parteneriat cu spitalul din Cernăuți- Ucraina. Aparatul va funcționa în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

”Astăzi la Spitalul Clinic Județean de Urgență avem o noutate. Des am avut noutăți aici la Spitalul Clinic. Este vorba de un aparat modern, un scintigraf la Laboratorul de Medicină Nucleară. În urmă cu doi ani s-a înființat acest laborator care a devenit extrem de frecventat. Peste 2.000 de pacienți au venit până acum să-și facă analizele la aparatele de aici de la Suceava. Sunt peste 400 de oameni care și-au făcut PET-CT care este o examinare foarte complexă pentru depistarea cancerului iar acum din ce văd eu au cerut suplimentarea oamenilor la laborator. Sunt cinci oameni care lucrează aici și au cerut dublare numărului ca să lucreze în două schimburi. Vor fi 1.000 de pacienți pe an cart să fie examinați aici la scintigraf și în jur de 400 pe an să fie examinați la PET-CT. Este o activitate complexă de depistare a cancerului și de asemenea sunt acele metode moderne acum de tratament fie că vorbim de radioterapie, chimioterapie sau terapie cu izotopi. Este o investiție a Consiliului Județean care a costat 450.000 de euro”, a explicat Flutur.

El a amintit că la Suceava se mai află în derulare o investiție în construirea unui noi spital de oncologie. ”La Suceava noi facem investiții. Suntem la aproape 50% grad de execuție la noul spital de oncologi și în felul acesta pacienții nu o să mai fie nevoiți să meargă la Iași, Târgu Mureș sau la Cluj să aștepte luni de zile. Mă bucur de această investiție transfrontalieră care pentru Suceava vine ca o mănușă acest scintigraf pentru depistarea bolilor atât de frecvente din păcate în ultima perioadă”, a mai spus Flutur.

Calancea: ”Vreau să mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur și întregului Consiliu Județean”

Aflat la recepția aparatului managerul Spitalului Clinic de Urgență Suceava, doctorul Alexandru Calancea, a ținut să mulțumească președintelui Flutur pentru că investește masiv în unitatea medicală și să precizeze că scintigraful va avea o adresabilitate nu numai în județ sau în județele Moldovei ci chiar la nivel național. ”Activitatea Spitalului se bazează pe doi piloni cel al investițiilor și cel medical. Dacă mă refer la cel al investițiilor vreau să mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur și întregului Consiliu Județean pentru că au înțeles de fiecare dată când Spitalul a venit cu cereri de finanțare pentru a investi. În februarie 2021 s-a înființat Laboratorul de Medicină Nucleară investiție care la acea dată a costat peste 4 milioane de euro iar în decembrie 2023 mai investim 450.000 de euro pentru că a crescut foarte mult adresabilitatea și avem o adresabilitate crescută din toate orașele Moldovei dar și din afară, Galați, Brăila, Cluj, Sibiu, etc. care dus la timpi de așteptare de o lună de zile. La scintigrafie vom scurta foarte mult acești timpi. În alte centre universitare acest timp e de luni de zile. Mulțumesc celor care au făcut posibilă această investiție”, a declarat Calancea.