Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, recunoscut drept cea mai complexă soluție pentru recuperare medicală din Europa, împlinește 1 an de la inaugurare, marcând astfel o perioadă de realizări remarcabile în domeniul medical. Cu o investiție inițială de peste 20 de milioane de euro, Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia s-a impus ca lider în domeniul serviciilor medicale de recuperare medicală pentru pacienți cu diverse afecțiuni.

„Vorbim astăzi despre primul an al Spitalului de Recuperare, un proiect în care am investit peste 5 ani de studiu și analiză. Tot astăzi vorbim despre pacienți care au reușit să se recupereze și să redobândească capacități pierdute în urma unor afecțiuni congenitale sau dobândite, pacienți care și-au extins gradul de autonomie. În același timp, vorbim despre perspective și despre noi provocări. Ne aflăm în acest moment de analiză și bilanț pentru că am crezut mereu în misiunea noastră, aceea de a pune pacientul pe primul plan”, declară Dan Fiterman, Director General Arcadia Spitale și Centre Medicale.

De la inaugurarea sa, Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia a oferit un sistem complex de recuperare medicală pentru pacienți cu afecțiuni neurologice, ortopedice, cardiovasculare, musculo-scheletale, pneumologice, traume complexe și patologii specifice medicinei sportive. Cu o abordare medicală integrată, bazată pe expertiză și standarde medicale de elită, spitalul se remarcă prin utilizarea tehnologiei robotizate de ultimă generație, echipa medicală cu experiență internațională și capacitatea extinsă de internare, oferind pacienților un înalt grad de confort.

Dr. Ionela Camelia Ralea, Neurolog și Director Medical al Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia, subliniază importanța abordării multidisciplinare: „Adaptăm întregul proces la patologia pacientului, urmărind o recuperare medicală cât mai rapidă și eficientă. Tehnologia robotizată are un rol important atât în evaluare și reevaluare, cât și în procesul de tratament. Scopul întregului plan personalizat de recuperare medicală constă în obținerea de rezultate recuperatorii optime, cu efort susținut și asistat de sistemele robotizate, în timp cât mai scurt.”

În primul an de funcționare, Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia a oferit planuri personalizate de recuperare medicală pentru peste 500 de pacienți, cu vârste cuprinse între 12 și 94 de ani, din întreaga țară. Majoritatea pacienților sunt bărbați (60%), iar cei mai mulți dintre pacienții care vin aici au suferit afecțiuni precum AVC, traumatisme (accidente auto, de muncă) sau au necesitat recuperare post-intervenții de ortopedie și neurochirurgie. De asemenea, spitalul oferă servicii de îngrijiri paliative pentru pacienții care au nevoie de astfel de îngrijiri speciale.

Durata medie a episodului de spitalizare se situează la 30 de zile, însă în unele cazuri, în funcție de afecțiune, pacienții revin pentru a continua procesul de recuperare. Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia are, de asemenea, contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea unei serii extinse de servicii medicale.

Echipa a crescut semnificativ în acest prim an, ajungând acum la peste 150 de profesioniști dedicați pacienților. Acest lucru demonstrează angajamentul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia în oferirea celor mai bune servicii medicale și în dezvoltarea continuă a competențelor medicale.

Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia rămâne un model de excelență în recuperarea medicală și reabilitare, angajat în continuare în misiunea sa de a pune pacientul pe primul plan și de a oferi soluții medicale inovatoare și de înaltă calitate.

Despre Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia

