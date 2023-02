Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, medicul Dan Teodorovici, a transmis fotografii cu mâncarea oferită bolnavilor, după ce în mediul online au apărut imagini care ar demonstra că mâncarea nu ar fi de calitate. Doctorul a afirmat: „Oamenii trebuie să înțeleagă că mâncarea din spital respectiv cantitatea, necesarul de nutrienți, sunt stabilite de către un medic dietetician după anumite norme. Trebuie respectate anumite principii alimentare de dietetică și nutriție, funcție de patologiile pacienților internați”. Domnul Teodorovici a subliniat că nu există meniuri preferențiale și că același lucru mănâncă și personalul medical.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating