Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava va introduce de anul viitor 24 de taxe pentru noile servicii medicale oferite. Aprobarea noilor taxe s-a făcut în ultima ședință a Consiliului Județean Suceava.

Noile taxe și servicii disponibile la Spitalul Județean Suceava sunt:

Servicii medicale de recuperare:

– Deep oscillation 30 lei/ședință, ca urmare a achiziționării acestui aparat în sectorul de electroterapie, fiind o terapie revoluționară neinvazivă și de mare eficacitate în recuperarea medicală post COVID.

Examinări Histopatologice:

– examen citologic puncție tiroidiană – 100 lei;

– imunohistochimie 1 test cu diagnostic – 130 lei;

– imunohistochimie (set maxim 5 teste) – 470 lei;

– caz consult cu IHC cu diagnostic (maxim 5 teste) – 720 lei;

– citobloc – 150 lei;

– citobloc cu imunohistochimie (3 teste) – 510 lei;

– lavaj sau aspirat bronho-alveolar – 80 lei;

– secreție mamelonara – 80 lei;

– imunofluorescenta directa pe puncție biopsie/renală (set 9 anticorpi) – 900 lei/set;

Servicii medicale radioizotopice:

– scintigrafie Tc99m- difosfonat (HDP) corp întreg+ 3 faze – 500 lei;

– scintigrafie Tc99m- difosfonat (HDP) corp întreg+os 3 faze + SPECT/CT – 550 lei;

– scintigrafie tiroidiană + SPECT CT – 400 lei;

– scintigrafie renală Tc99m-DTPA cu test la furosemid – 500 lei;

– scintigrafie renală Tc99m-DTPA (test de bază + Scintigrafie test la captopril – protocol 1 zi – 500 lei;

– scintigrafie paratiroidă două faze (Tc99m- MIBI)+SPECT CT – 550 lei;

– scintigrafie cardiacă cu test la efort – SPECT – 800 lei;

– evacuare gastrică Tc99m – MAA – 800 lei;

– tranzit esofagian Tc99m – DTPA – 600 lei;

– scintigrafie glande salivare – 600 lei;

– scintigrafie diverticul Meckel – 600 lei;

– scintigrafie hemoragii oculte – 600 lei;

– scintigrafie de perfuzie pulmonara – Tc99m-MAA – 800 lei;

– limfoscintigrafie ganglion santinela – 800 lei.

Potrivit notei de fundamentare în baza căreia a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean, tarifele de mai sus au fost propuse ca urmare a modificărilor tarifare introduse de CAS privind cuantumul aferent pentru serviciile de imagistică medicală pe bază de radioizotopi.

De precizat că la propunerea Spitalului Județean s-a renunțat taxa ,,Referat medical neurologie”, deoarece pentru Comisia de handicap, referatele vor fi eliberate gratuit conform reglementărilor din legislație, ca și serviciu suplimentar la o consultație decontată prin CAS.

„Tarifele propuse spre aprobare de spital au fost stabilite ținând cont de tariful decontat de Casa de Asigurări de Sănătate și de tarifele practicate de celelalte instituții sanitare publice sau private din Suceava și din țară. De asemenea, din sumele încasate de către titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică a județului Suceava, ca urmare a închirierii sau concesionării acestor bunuri, un procent de 50% să fie virat Consiliului Județean Suceava, constituind venituri ale bugetului propriu al județului, cu excepția titularilor dreptului de administrare a căror activitate este subvenționată de la bugetul local, care trebuie să vireze sumele încasate, în proporție de 100% la bugetul propriu al județului, în conformitate cu prevederile art. 333 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”, se mai precizează în nota de fundamentare.