Încasările din taxe și impozite locale în municipiul Suceava în luna ianuarie 2024 sunt mai mari cu 33,4% comparativ cu luna ianuarie 2023, a anunțat primarul Ion Lungu. Concret, în ianuarie anul trecut s-au încasat

7,59 milioane de lei în timp ce în ianuarie acest an suma a crescut la 10,129 milioane de lei însemnând un plus de 2,537 milioane de lei. Creșterea cea mai mare de 71,6% se înregistrează la persoanele juridice în timp ce la persoanele fizice creșterea este de 27,5%. ”Așa cum stau lucrurile încasările sunt destul de consistente față de ianuarie 2023. Evident că are o influență și actualizarea taxelor și impozitelor locale cu rata inflației de 13,8% însă totuși creșterea este de 33,4”, a spus primarul Lungu.