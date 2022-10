Consiliul Local Marginea a aprobat în acest an atribuirea de denumiri tuturor străzilor din comună. Primarul Gheorghe Lazăr a menționat că la atribuirea denumirilor de străzi, s-au avut în vedere mai multe criterii. Astfel, cele cinci străzi principale de intrare/ieșire din comună au fost denumite «căi»: Calea Administrației –DN 2E Clit-Solca (include sediul primăriei și al Ocolului silvic); Calea Bucovinei –DN 17A Sucevița-Câmpulung Moldovenesc, peste Obcinile Bucovinei; Calea Putnei –Horodnic de Sus –Putna; Calea Rădăuțiului –DN 17A spre Rădăuți și Calea Havrișului –DJ 2K-spre Volovăț, drum paralel cu albia pârâului Havriș, fiind cunoscut cu această denumire. La unele străzi, a adăugat primarul, s-au atribuit denumiri de domnitori, personalități recunoscute la nivel național (scriitori, poeți și compozitori), păsări, flori, arbori și arbuști.

În cazul altor străzi s-au păstrat și o parte din denumirile pe care le foloseau locuitorii comunei, astfel: Apăvăloaiei: este o denumire veche, care apare pe hărțile austro-ungare fiind în zona de pădure, spre Pietrele Muierii; Bălănești, Lungeni, Moldovan, Onufreilor, Pomohăceni: locuiesc de mai multe generații familii cu aceste nume (Balan, Lungu, Onufrei, Pomohaci); Cărămidăriei: funcționează de peste cinci decenii o minifabrică de confecționat cărămizi; Cornu Liniei: denumirea unui vechi drum forestier; Covaliului: a existat o potcovărie (covălie) pe această stradă; Digului: stradă paralelă cu digul amenajat pe albia pârâului Sucevița; Dispensarului: se află sediul dispensarului veterinar; Domnească: denumire veche; Dallas: face legătura cu strada Industrială; aici funcționează mai multe firme, iar una dintre ele a fost înființată acum aproximativ trei decenii și se numește «Frații JERE»-strada este cunoscută după denumirea propusă; Eternității: este amplasat cimitirul comunei Marginea; Guțului: zona este cunoscută sub denumirea de «Fântâna Guțului»; Învățătorilor: au locuit mai multe generații de învățători; Pietrele Muierii: face legătura din Calea Bucovinei până la grupul de stânci cu această denumire; Poiana Cetății, Poiana Curții :denumiri vechi; Releului: se regăsește amplasat antena-releu pentru telecomunicații; Sf.Parascheva: funcționează Parohia Ortodoxă Marginea II –Sf. Parascheva; Șuvarului: paralelă cu albia pârâului Șuvar; Valea Morii: a existat o moară de apă;

”Urmează ca în cel mai scurt timp să aprobăm Nomenclatorul stradal după care să aprobăm banii în bugetul local pentru ca denumirile de străzi și locuințe să fie materializate în teren. Începând cu 1 ianuarie 2023 intenționăm ca adresele de domiciliu să fie consemnate în cărțile de identitate și Registrele Agricole noi”, a mai spus primarul Gheorghe Lazăr.