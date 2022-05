Astăzi, în jurul orei 09.00, fostul prefect de Suceava, Florin Sinescu, a depus jurământul în calitate de subprefect al județului. El are susținerea PSD și a fost numit, ieri, de Guvern, în locul liberalului Alexandru Salup. La eveniment au fost prezenți prefectul PNL Alexandru Moldovan, subprefectul PSD Cristian Șologon, Alexandru Salup, șeful Inspectoratului de Poliție, Florin Poenari, șeful Inspectoratului de Jandarmi, Ionel Postelnicu, șeful STS Suceava, Mihai Dascălu și șeful Centrului Militar Județean, Mugurel Anton. Ceremonia a avut loc în sistem online, în prezența ministrului de interne, Lucian Bode.

După depunerea jurământului, prefectul Alexandru Moldovan i-a urat succes lui Florin Sinescu în noua funcție. „Îl felicit pentru desemnarea în funcția publică de subprefect al județului Suceava. Pentru mine personal, dar cred că și pentru toți colegii din Instituția Prefectului, astăzi suntem în fața unui eveniment cu o semnificație aparte. Conducerea instituției este asigurată în exclusivitate de angajați, oamenii care au trecut prin această instituție. Am convingerea că vom face o bună echipă pentru că avem obiective comune. Mă bizui pe colaborarea domniei sale, este un bun profesionist și vreau să vă asigur, încă o dată, de totala deschidere instituțională atât către societate, cât și către autoritățile publice locale”, a spus Moldovan. La rândul său, fostul subprefect Alexandru Salup a ținut să mulțumească întregii echipe din Prefectură pentru colaborarea avută pe perioada în care a ocupat această funcție. „Cred că e normal să mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat. Domnului prefect Iulian Cimpoeșu, domnul subprefect Daniel Prorociuc, am avut o perioadă grea, o perioadă frumoasă împreună. Consider că am încercat din toate puterile să aducem un plus serviciilor pe care le-am avut în subordine. Aș vrea să mulțumesc pentru buna colaborare colegilor din Instituția Prefectului și tuturor instituțiilor publice cu care am colaborat și am avut o perioadă destul de grea. Vreau să îi urez mult succes în noua funcție domnului Florin Sinescu, să aibă o perioadă mult mai liniștită și cât mai multe realizări întregii echipe”, a precizat Salup.

Nu în ultimul rând, subprefectul Florin Sinescu a remarcat faptul că după 10 ani revine în conducerea Prefecturii Suceava, el deținând funcția de prefect. „Pe 11 mai s-ar fi împlinit 10 ani de când am fost numit în funcția de prefect. Atunci în calitate de înalt funcționar public, în această perioadă ce urmează în calitate de funcție de demnitate publică, sigur cu aceleași provocări și poate cu altele în plus, din păcate. Și aici vorbim de pandemia de Covid-19 și de acest conflict care este la frontiera dintre România și Ucraina. În finalul mandatului trecut spuneam că am reușit să depășim orgoliile instituționale și personale astfel încât să înțelegem cu toții că avem de rezolvat problemele județului Suceava și ale sucevenilor. În continuare cred același lucru, că făcând echipă cu domnul prefect Moldovan, cu domnul subprefect Șologon, cu dumneavoastră membrii Colegiului Prefectural să putem să venim să rezolvăm vasta problematică pe care o avem la nivelul județului Suceava și chestiunile care pe lângă cele legate de conflictul militar țin de problematica socio-economică. În același timp este nevoie să dăm un răspuns cât se poate de rapid și eficient pentru activitatea unităților administrativ teritoriale. Suntem la startul programului Anghel Saligny, la startul PNRR și trebuie să avem capacitatea să acordăm tot sprijinul tehnic, logistic, în condițiile legii, primarilor pentru a putea implementa la nivelul localităților tot cea ce înseamnă proiectele de care sucevenii au nevoie. Vreau să vă asigur de toată disponibilitatea, de toată capacitatea profesională pentru a face o echipă. Și sunt convins că vom fi o echipă, astfel încât lucrurile să funcționeze la nivelul județului Suceava”, a declarat Florin Sinescu.

Florin Sinescu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava în perioada 11 mai 2012 – 25 martie 2015. Ulterior el a ocupat postul de șef serviciu ocupându-se de coordonarea activității Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice și Situații de Urgență.