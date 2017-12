Municipiul Suceava s-ar putea înfrăți cu orașul palestinian Bethlehem, în primăvara anului viitor. Potrivit primarului Ion Lungu, Consiliul Local din Bethlehem a aprobat contractul de parteneriat cu Suceava. El a adăugat că și-ar dori ca înțelegerea să fie parafată la Bethlehem, în aprilie 2018, după Sărbătorile Pascale. Primarul a spus: „Este un acord de o importanță deosebită pentru noi, avînd în vedere încărcătura spirituală: la Bethlehem s-a născut Mîntuitorul Domnul nostru Iisus Hristos”.

