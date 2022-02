Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava întrunit în ședință extraordinară online a hotărât înaintarea unei solicitări către Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind dislocarea în sprijin în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a unui număr suplimentar de 5 (cinci) Tabere mobile pentru refugiații din Ucraina, în două etape. În prima etapă ar urma să fie alocate două Tabere mobile în orașele Siret și Vicovu de Sus, iar în a doua etapă trei Tabere mobile dispuse pe amplasamente aflate în proximitatea graniței cu Ucraina.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating