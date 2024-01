O suceveancă gravidă repudiată de mama naturală cere ajutorul arhiepioscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Am o problemă care mă frământă de mult timp. Cum poate o mamă, care are în pântece un copil, să îl crească sănătos și în iubire, dacă nu primește sprijin sufletesc, încurajare, sfat de la propria mamă? Ba mai mult, e privită cu vinovăție, ură”, a întrebat femeia.

”Simplu, faceți abstracție de părerile celor din jur și astfel vă veți bucura de statutul de mamă. Taina mamei este o virtute de nepătruns. Luați-o ca ajutor și acoperământ pe Maica Domnului și puneți-vă nădejdea în ea și alegeți-vă un duhovnic bun cu care să vă sfătuiți, mai ales atunci când răutățile vor atinge cote paroxistice. Naștere binecuvântată!”, i-a transmis IPS Calinic.