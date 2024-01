O familie care și-a adus copilul de doi ani la Biserică să-l împărtășască a fost nevoită să iasă din Biserică la solicitarea preotului pe motiv că minorul deranjează slubja. Oamenii s-au adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a-i afla pozițiția. ”Băiețelul meu are 2 ani, iar astăzi am fost la Sfânta Împărtășanie la ….. din Suceava (….). Am stat pe afară inițial, băiețelul mânca un covrigel și mi s-a atras atenția de o doamnă să nu care cumva să ducem copilul să ia Sfânta Împărtășanie pentru că „a mâncat”. Am intrat apoi în biserică, băiețelul era pe culoar, alerga încoace și încolo la „mami” și „tati”. Mai erau maxim 10 minute până la Sfânta Împărtășanie. Nu țipa și zic eu că nu deranja. Din cor a venit un domn care ne-a zis destul de impunător că „a zis părintele să plecăm, eventual mai în spate, pentru că îl deranjăm”. Precizez că era extrem de aglomerat și oricum dacă mergeam mai „în spate” băiețelul ar fi alergat în continuare pe culoar. Singura soluție era să ieșim afară cu totul. Din păcate, am plecat cu totul, iar băiețelul nu a mai fost împărtășit. Vă rog să îmi spuneți unde am greșit!”, a întrebat familia.

”Nu ați greșit nici dumneavoastră, nici copilul dumneavoastră. Din păcate, există oameni puțini mai sensibili, care, în loc să se bucure când aud un scâncet de copil, se tulbură și, în tulburarea lor, tulbură și pe alții. Păstrați-vă liniștea și nu părăsiți Biserica. Puteți merge și la o biserică unde participă mulți copii la Sfânta Liturghie, fiind împărtășiți”, a răspuns IPS Calinic.