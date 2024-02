O suceveancă mamă a doi copii minori cere ajutor de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților după ce soțul a căzut în patima jocurilor de noroc. ”Blagosloviți și iertați! Nu știu dacă e chiar locul potrivit, dar sunt la capătul puterilor și am nevoie de un sfat. Sunt o soție și mămică a doi copii, unul de aproape de …. și unul e …… Familia noastră, de ceva timp, se luptă cu o ispită, soțul are patima jocurilor de noroc. La început, a jucat toți banii familiei, după, a intrat în datorii pe la rude și prieteni, și-a deschis cont în bancă și a luat un credit, fură de la muncă ce apucă și merge la cazino. Am ajuns să nu mai am încredere în el absolut deloc. Stăm în chirie și mi-e frică că într-o zi o să fim dați afară și nu am cu ce să îmi cresc copiii. Mă gândesc să dau divorț, dar mi-e foarte frică, pentru că n-am unde merge, părinții m-au avertizat că acasă nu mă primesc. Am fost la duhovnic și m-a îndrumat să mă rog pentru el. Nu mai știu cum să mă rog și încep să îmi pierd încrederea și puterea. Vă rog să mă ajutați cu un sfat …….”, a scris femeia.

”Primind întrebarea dumneavoastră, am întrebat o persoană care a trecut și ea prin astfel de încercări ca și soțul dumneavoastră și iată ce recomandă: „În primul rând, pentru a scăpa de acest viciu, trebuie să se oprească definitiv din a mai paria la orice fel de jocuri de cazino sau pariuri sportive, indiferent de suma pe care a pierdut-o până acum, și să-și ia gândul că va recupera vreodată această sumă jucând în continuare. În al doilea rând, trebuie să accepte că este o persoană vulnerabilă la această patimă și să încerce să își facă alte obiceiuri, stând departe de persoanele care îl pot influența să continue cu jocurile de noroc. Și, nu în ultimul rând, apropierea și rugăciunile către Dumnezeu și Maica Domnului sunt foarte importante pentru a întări voința de a lăsa pierderile în urmă și de a începe o nouă viață, departe de acest viciu”. Așadar, remediul vindecării se află la soțul dumneavoastră și nicăieri în altă parte. Dumnezeu să vă dea puterea de a trece cu bine peste toate!”, i-a răspuns IPS Calinic.