Primarul de Rădăuți Bogdan Andrei Loghin și-a petrecut sâmbăta pe șantierele din municipiu. El a vizitat străzile care se află în pregătire pentru marea asfaltare și anume: Pictor Grigorescu, Horia, Pandurilor, Alexandru Odobescu, Zorilor, Îmbinată, Podurilor și Vasile Conta. ”Pe strada Pictor Grigorescu se află în execuție sistemul canalizare prin fonduri europene în care suntem parteneri de contract cu ACET Suceava. Termenul finalizare pentru canalizare este 05.04.2024 împreună cu strada Ion Creangă. Imediat după finalizare, asfaltăm strada prin proiectul multianual, deja cunoscut”, a explicat Loghin. Pe strada Horia, a arătat edilul, se află în faza de finalizare execuția conductei de apă plus branșamente termenul fiind 15 martie 2024 și finalizarea tronsonului de conductă apă str. Vasile Conta – str. Mihai Pitei termenul fiind 19 februarie 2024. ”Imediat după ce ACET plombează șanțurile făcute în urma branșamentelor și aducțiunii, asfaltăm. Am întreprins măsuri ca de la intersesectia cu str. Zorilor până în str. Putnei să se pună conducta de apă de 160, nu de 110, cum era în proiect! Acest lucru va face ca pe viitor, indiferent cât se construiește în zonă, să fie presiune la apă”, a spus Loghin. El a enumerat care sunt motivele pentru care strada Horia nu s-a putut asfalta până acum. ”Nefinalizarea la timp a introducerii conductei de apă și a branșamentelor. Procedura complicată de schimbarea din conducta de 110 in 160. Neîncheierea la timp de către CONSTRUCTOR a lucrărilor de plombare a șanțurilor făcute în asfalt. Situația complicată a execuției șanțurilor, datorită tuturor utilităților găsite montate haotic, fără bandă de delimitare în pământ. În momentul când ni se predă strada pentru asfaltare, o asfaltăm rapid”, a spus Bogdan Loghin. El a arătat că pe strada Pandurilor este terminată decaparea și așezarea primului strat de balastru la fel ca pe străzile Alexandru Odobescu, Zorilor și Îmbinată. ”Pe strada Podurilor a început decaparea și pe strada Vasile Conta la fel. În perioada următoare vom continua în ritm alert toate lucrările”, a încheiat primarul de Rădăuți.