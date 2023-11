”Târgul de Crăciun” se va deschide în centrul municipiului Suceava pe data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei și va funcționa până pe data de 15 ianuarie, 2024. Pentru organizarea acestuia, Primăria municipiului Suceava va realiza un parteneriat cu Asociația ”Produs în Bucovina” căreia îi va pune la dispoziție locația și căsuțele din lemn. Parteneriatul va fi aprobat în ședința Consiliului Local din data de 23 noiembrie. ”Municipiul Suceava dorește organizarea și în acest an pentru cetățenii orașului dar și pentru turiștii din țară și străinătate a evenimentului ”Târg de Crăciun”. Astfel, pentru creșterea numărului de turiști în municipiul Suceava și implicit în Bucovina, dorim să organizăm acest eveniment în colaborare cu Asociația ”Produs în Bucovina” în Piața 22 decembrie”, se menționează în proiectul de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.

