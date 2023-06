Primarul Ion Lungu a anunțat că municipalitatea suceveană va susține financiar și handbalul feminin care a început să aibă performanțe la Suceava. ”Am participat duminică la Finala Mică la Turneul Final Juniori 4, handbal feminin, care s-a desfășurat la Liceul cu Program Sportiv Suceava, între LPS Suceava și Odorheiu Secuiesc. Chiar dacă am pierdut finala mică a fost un meci frumos. Felicitări echipei LPS care s-a înființat acum un an de zile și este în primele 4 la nivel național. Municipalitatea suceveană va susține financiar și handbalul feminin care începe să aibă performanțe și la Suceava”, a declarat Lungu după meci.

