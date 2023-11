Cei doi artiști fac furori atat în țară cat și străinătate cu melodiile și videoclipurile superbe în care Tamiga&2Bad ne prezintă locuri mai puțin știute sau sălbatice din România.

Tamiga & 2Bad, au filmat noul videoclip pentru piesa „Love Never Lies ” pe Dealul Pivniţele Mari.

Cei doi ne-au declarat următoarele: “Când vorbim de muzică încercăm să rămânem cumva în aceeași zonă pe care publicul nostru o apreciază. In schimb, pe partea de videoclipuri venim mereu cu ceva nou, noi ne căutăm și alegem singuri locațiile, în multe dintre ele am fost și primii și ultimii care au filmat în locurile respective pentru ca ulterior au suferit modificări din diverse motive, și suntem extrem de mândrii de realizările noastre, punem foarte mult suflet în ceea ce facem. De asemenea căutăm locuri cu poveste în spate pentru ca au o magie aparte, de aceea vă lăsăm o mică descriere a locului unde am filmat.” ” Moacșa – Dealul Pivniţele Mari.

La nord-vest de aici se află dealul Pivniţele Mari, numele acestuia, probabil provenit de la mormintele din piatră descoperite deja în urmă cu zeci de ani, din epoca de bronz.

Potrivit notelor lui Orbán Balázs, aici a trăit un uriaş, care în câţiva paşi ajungea la castelul Bálványos din Turia sau la castelul din Boroşneu. Dar în ciuda dimensiunilor mari, când au apărut oamenii, uriaşul trebuia să părăsească locul, pentru că pământul acesta era destinat oamenilor. Înainte de a pleca, a construit o pivniţă gigantică sub deal, ca să-şi ascundă comorile pe care nu le putea lua cu el.

Pe baza acestei legende, locuitorii din zonă au făcut săpături mult timp în căutarea comorilor. Astăzi, dealul Pivniţele Mari a devenit simbolul solidărităţii maghiare din Trei Scaune. Aici a fost organizată în 2006 Întâlnirea Mondială a Maghiarilor din Trei Scaune. Tot aici are loc în fiecare an Galopiada Secuiască, premergător Galopiadei Naţionale din Ungaria.”

Tamiga & 2Bad – Love Never Lies | Official Video https://youtu.be/785ZA_o0Vgo

