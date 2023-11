La fel de renumit pe conturile social media de elită ca New York Roll și născut tot în metropola americană generatoare de tendințe în cofetărie, New York Cookie este pregătit să cucerească publicul românesc prin măiestria creatoare de dulce din laboratoarele Angeline Cake Boutique.

The chocolate chip cookie, unul dintre deserturile cult peste Ocean, a primit mult râvnitul topping de „star online” de la însăși vedetele din showbiz-ul american pentru variantele sale sofisticate, de dimensiuni impresionante și apetisante. „Fursecurile” newyorkeze, care pot ajunge și la 200 de grame și care poartă creme fascinante cu bucățele de ingrediente crocante de impact – precum tipuri variate de ciocolată sau diverse soiuri de alune și nuci, au devenit noul hit al degustărilor dulci pe rețelele de socializare.

În această săptămână, Angeline Cake Boutique dă startul trendului New York Cookie și în România cu o familie absolut delicioasă de mega-fursecuri: fiecare membru al său poartă în jur de 160 de grame de absolut deliciu, oferind simțurilor o experiență complexă care vorbește despre viața trăită frumos, ușor și bine.

„N-a trebuit să ne uităm îndelung către frenezia cookie de pe rețelele de socializare din SUA ca să ne dăm seama că această modă și produsul din spatele său prezintă un potențial extrem de apetisant și pentru iubitorii de dulce din România, astfel încât era absolut firesc să facem acestă realitate disponibilă și clienților noștri. Așa că am studiat tehnica pentru a coace acest desert astfel încât să obținem un produs cu o consistență deosebită, care să impresioneze prin aspect, dar care, mai ales, să devină memorabil prin ceea ce dezvăluie la interior de la prima mușcătură”, Andreea Simion, CEO & Sweet Experience Facilitator Angeline Cake Boutique.

New York Cookie by Angeline Cake Boutique este o prăjitură fragedă cu crustă fermă, dar cu textură umedă și interior spectaculos, în care masa cremoasă și elementele crocante se combină într-un mod surprinzător și savuros. Gama New York Cookie creată de cofetarii artizani din echipa Angeline Cake Boutique cuprinde cinci sortimente, fiecare adresându-se unui segment important de preferințe de gust ale clienților:

Pistachio Delight : Cookie cu ciocolată belgiană albă cu inserție de pastă de fistic 100% și fistic întreg

: Cookie cu ciocolată belgiană albă cu inserție de pastă de fistic 100% și fistic întreg Red Velvet : Cookie Red Velvet cu ciocolată belgiană albă cu inserție de cremă de brânză

: Cookie Red Velvet cu ciocolată belgiană albă cu inserție de cremă de brânză Praline Delight : Cookie cu ciocolată belgiană cu lapte cu inserție de pastă de pralină 100% și alune de pădure întregi

: Cookie cu ciocolată belgiană cu lapte cu inserție de pastă de pralină 100% și alune de pădure întregi Matcha Delight : Cookie cu matcha și ciocolată begiană Ruby cu inserție de vișine

: Cookie cu matcha și ciocolată begiană Ruby cu inserție de vișine Black Forest: Cookie cu ciocolată neagră belgiană cu inserție de fructe de pădure

Noile produse-icon vor fi disponibile începând cu data de 15 noiembrie în Cake Shop-ul din zona Aviatorilor (str. Popa Savu 73).