La data de 29 iunie ora 18.55, în timp ce polițiștii din cadrul SPR 12 Preutești se aflau în serviciul de patrulare pe raza SPR 12 Preutești, au observat faptul că pe de sensul opus de mers a avut loc o tamponare între un autoturism și o autoutilitară. Întrucât conducătorul autoturismului în persoana unui bărbat de 36 ani, emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta urmând a fi condus la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea recoltării de probe de biologice. Totodată, a fost testat conducătorul autoutilitarei cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,00 mg/L alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 1 din Cod Penal ce va fi soluționat procedural de către polițiștii Postului de Poliție Hârtop sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.