Un tânăr sucevean care a trecut de la ortodoxie la altă confesiune cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să se întoarcă la matcă. ”Am rugămintea să îmi răspundă cineva, fără să fiu judecat sau pus la zid. Am fost creștin ortodox botezat. La 27 de ani, m-am botezat la ….. Acum vreau să trec din nou la ortodocși. De unde să încep, ce trebuie să fac, care sunt pașii ce trebuie urmați”, a întrebat tânărul.

”Adresați-vă părintelui din parohia în care aveți locuința și sfinția sa vă va spune pașii care trebuie urmați”, i-a răspuns IPS Calinic.