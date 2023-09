Un tânăr sucevean în vârstă de 22 de ani care doar 10 clase plus școală profesională cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să se facă preot. „Blagosloviți și sărut mâna și vă mulțumesc că vă luați timp să răspundeți. Eu sunt A. și am 22 de ani și sunt singur fără femeie sau copii. Aș avea întrebarea, eu simt o chemare foarte puternică spre preoție, dar nu știu cum să fac, din păcate eu am numai 10 clase și școala profesională și acum nu știu cum să fac să mă fac preot ortodox. Mă puteți poate ajuta cu un sfat sau să mă îndrumați ce să fac, că sunt foarte pierdut cum să fac. Vă mulțumesc din tot sufletul”, a întrebat tânărul.

”Urmați-vă chemarea! Și după ce veți da curs chemării, celelalte (școala, hirotonia etc.) vi se vor adăuga, desigur, dacă vor fi de la Dumnezeu”, a răspuns IPS Calinic.