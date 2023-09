Caravana TIFF Unlimited face o nouă oprire la Timișoara și promite un weekend cu filme de Oscar, filme românești, dar și un cine-concert special, între 21 și 24 septembrie la Cinema Victoria, Grădina Capitol și Filarmonica Banatului. În program sunt filme precum TÁR (r. Todd Field), cu Cate Blanchett în rolul unei dirijoare de geniu, sau Balena (r. Darren Aronofsky), care i-a adus premiul Oscar actorului Brendan Fraser. Spectatorii sunt așteptați și la filme românești în avanpremieră: documentarul Între Revoluții (r. Vlad Petri), David, noul film al lui Radu Muntean despre ultramaratonistul Tibi Ușeriu sau Cazul inginerului Ursu (r. Liviu Tofan), despre dizidentul comunist.

Biletele au fost puse în vânzare online, pe eventbook.ro, pe site-ul cinema Victoria și la casieria cinematografului. Proiecțiile în aer liber de la Grădina Capitol au intrare gratuită.

Un eveniment special al Caravanei TIFF la Timișoara este cine-concertul Aventurile Prințului Achmed, acompaniat LIVE de muzicianul Danaga. Regizat în 1926 de Lotte Reiniger, Aventurile Prințului Achmed este cel mai vechi film de animație din lume și este inspirat din legendara colecție de povești O mie și una de nopți. Muzicianul și compozitorul clujean Danaga a creat coloana sonoră a cine-concertului și o va interpreta LIVE la Timișoara. Evenimentul va avea loc joi, 21 septembrie, la Filarmonica Banatului. Biletele sunt disponibile online – https://eventbook.ro/film/bilete-caravana-tiff-la-timisoara-aventurile-printului-ahmed

Alte propuneri ale organizatorilor includ noul documentar regizat de Oliver Stone – Nuclear Now, povestea de dragoste queer În trecere (Passages, r. Ira Sachs), comedia despre frica de zbor Confort Nordic (r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson), noul film semnat de Fatih Akin – Rheingold – despre rapperul german Xatar, sau noul film regizat de François Ozon – Crima este a mea. Weekend-ul se va încheia cu proiecția unei povești clasice – Casablanca – la Grădina Capitol. Programul complet este disponibil pe tiff.ro și pe pagina de Facebook a proiectului – https://www.facebook.com/caravanatiff

–-

Caravana TIFF Unlimited la Timișoara este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte #FondNevoiCulturaleDeUrgență

Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

Prezentat de: Banca Transilvania

Cu sprijinul: Cinema Victoria

Recomandat de: Europa FM

Partener media național: AGERPRES

Partener de monitorizare: mediaTRUST

PROGRAM

CARAVANA TIFF UNLIMITED LA TIMIȘOARA

21 – 24 septembrie

Joi, 21 septembrie

Cinema Victoria

18:00 Nuclear Now, r. Oliver Stone | SUA, 105’ avanpremieră

20:30 Cazul inginerului Ursu, r. Liviu Tofan, Șerban Georgescu | România, 100’ avanpremieră în prezența regizorului Liviu Tofan

*bilete pe cinemavictoria-tm.ro & casierie

Filarmonica Banatul, 21:00

CINE – CONCERT *eveniment special

Aventurile Prințului Achmed, r. Lotte Reiniger, 80’ (1926)

Acompaniament muzical LIVE Danaga

Vineri, 22 septembrie

Cinema Victoria

18:00 Între Revoluții, r. Vlad Petri | România, 69’ avanpremieră

20:30 În trecere / Passages, r. Ira Sachs | Franța, 91’ avanpremieră

*bilete pe cinemavictoria-tm.ro & casierie

Grădina Capitol, 21:00

intrare liberă

21:00 Confort Nordic / Northern Comfort, r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson| Islanda, 97’ avanpremieră

Sâmbătă, 23 septembrie

Cinema Victoria

15:00 Zâna florilor și trolul de piatră, r. Karla Holmbäck, 75′ | EDUCATIFF

17:00 Rheingold, r. Fatih Akin | Germania, 138’ avanpremieră

20:00 TÁR, r. Todd Field | SUA, 158’ avanpremieră

*bilete pe cinemavictoria-tm.ro & casierie

Grădina Capitol, 21:00

intrare liberă

Povești indiscrete / Stories not to be told, r. Cesc Gay | Spania, 100’

Duminică, 23 septembrie

Cinema Victoria

15:00 David, r. Radu Muntean | România, 110’ EDUCATIFF avanpremieră 18:00 Balena / The Whale, r. Darren Aronofsky | SUA, 117’ avanpremieră

20:30 Crima este a mea / Mon crime, r. François Ozon | Franța, 102’ avanpremieră

*bilete pe cinemavictoria-tm.ro & casierie

Grădina Capitol, 21:00

intrare liberă

Casablanca, r. Michael Curtiz | SUA, 102’