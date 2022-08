Două ecranizări fantasy cu actorii Robin Williams și Brendan Fraser în rolurile principale sunt incluse în programul lunii septembrie al postului Warner TV.

„Omul bicentenar/ Bicentennnial Man” (SUA – Germania, 1999), regizat de Chris Columbus, va fi difuzat pe 19 septembrie, începând cu ora 20:40.

Robin Williams este protagonistul dramei SF care spune povestea unui android ce face eforturi să devină uman, pe măsură ce dobândește capacitatea de a dezvolta emoții.

Filmul e bazat pe romanul „The Positronic Man” (1992), scris de Isaac Asimov și Robert Silverberg, care, la rându-i, pornește de la nuvela „The Bicentennial Man” (1976), semnată de același Asimov.

Sunt explorate teme precum umanitatea, sclavia, prejudecățile, libertatea intelectuală și viața eternă, iar distribuția este completată, între alții, de Sam Neill, Embeth Davidtz, Wendy Crewson și Oliver Platt.

Producția a primit o nominalizare la premiile Oscar, la categoria „cel mai bun machiaj” (Greg Cannom).

O altă ecranizare care va fi difuzată de Warner TV în septembrie este „Călătorie spre centrul Pământului/ Journey to the Center of the Earth” (SUA, 2008).

Filmul, care este bazat pe romanul „Voyage au centre de la Terre” al lui Jules Verne, va putea fi urmărit pe 23 septembrie, de la ora 21:00.

În regia lui Eric Brevig, actorul Brendan Fraser interpretează rolul unui cercetător care, în căutarea adevărului despre ce s-a întâmplat cu fratele lui dat dispărut, descoperă o lume fantastică în centrul Pământului. El este însoțit în aventură de nepotul său şi de un ghid montan.

Lungmetrajul a fost nominalizat la Teen Choice Awards, iar din distribuție fac parte Josh Hutcherson, Anita Briem şi Seth Meyers.