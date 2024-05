Deliberativul județean care se va întruni joi, 30 mai, în ședință ordinară, va aproba tarifele pentru vizitarea Muzeului de Istorie din Siret-Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina care a fost inaugurat joia trecută în prezența unor mari personalități naționale și internaționale. Astfel, pentru adulți tariful va fi de 12 lei/persoană, pentru copii, elevi, studenți cu legitimații valabile 3 lei/persoană iar pentru pensionari cu cupon 6 lei/persoană. Tarifele intră în vigoare de la data de 1 iunie. Muzeul de Istorie din Siret, aflat în administrarea Muzeului Național al Bucovinei, a fost restaurat prin proiectul Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne, într-un parteneriat al Consiliului Județean Suceava – ordonatorul de credite al MNB cu Primăria orașului Siret, finanțare POR, axa 13.1.

