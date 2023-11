Cei care vor să viziteze anul viitor obiectivele din cadrul Muzeului Național al Bucovinei vor trebui să plătească mai mult. Potrivit proiectului de hotărâre de Consiliu Județean care va fi supus aprobării în ședința deliberativului județean de miercuri, 29 noiembrie, tariful pentru adulți pentru vizitarea Muzeului de Istorie din municipiul Suceava va crește de la 12 lei la 16 lei iar pentru vizitarea Cetății de Scaun de la 16 la 20 de lei. La Muzeul Satului Bucovinean tariful crește de la 8 le la 16 lei cu mențiunea că taxa pentru cununii și botezuri la Biserica veche de lemn se majorează cu 100 de lei de la 200 lei la 300 lei. Muzeul National al Bucovinei propune majorarea tarifelor motivat de creșterea prețurilor la utilitati, materiale didactice, acoperirea cheltuielilor cu materiale și produse utilizate in derularea activitatilor, materiale de informare și promovare și a cheltuielilor cu asigurarea bunurilor patrimoniale și transport.

Iată lista completă cu noile tarife și taxe:

Muzeul de Istorie – Expozitia permanenta:

– adulti, de la 12 lei/pers., la 16 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 3 lei/pers., la 4 lei/pers.;

– pensionari, de la 6 lei/pers., la 8 lei/pers.;

Cetatea de Scaun a Sucevei;

– adulti, de la 16 lei/pers., la 20 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 4 lei/pers., la 5 lei/pers.;

– pensionari, de la 8 lei/pers., la 10 lei/pers.;

Muzeul de Știintele Naturii:

– adulti, de la 8 lei/pers., la 12 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 2 lei/pers., la 3 lei/pers.;

– pensionari, de la 4 lei/pers., la 6 lei/pers.;

Hanul Domnesc:

– adulti, de la 6 lei/pers., la 12 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1,5 lei/pers., la 3 lei/pers.;

– pensionari, de la 3 lei/pers., la 6 lei/pers.;

Muzeul Satului Bucovinean:

– adulti, de la 8 lei/pers., la 16 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 2 lei/pers., la 4 lei/pers.;

– pensionari, de la 4 lei/pers., la 8 lei/pers.;

Muzeul Satului Bucovinean – Taxa manifestari culturale (Spectacole, Targuri etc.):

– adulti, de la 4 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1 leu/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 2 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Casa Memoriala ,,S.F. Marian”:

– adulti, de la 6 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1,5 lei/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 3 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Casa Memoriala ,,Ciprian Porumbescu”:

– adulti, de la 6 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1,5 lei/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 3 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Muzeul Memorial ,,Ciprian Porumbescu”:

– adulti, de la 8 lei/pers., la 12 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 2 lei/pers., la 3 lei/pers.;

– pensionari, de la 4 lei/pers., la 6 lei/pers.;

Casa Memoriala ,,Nicolae Labiș Malini:

– adulti, de la 6 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1,5 lei/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 3 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Casa Memoriala ,,Eusebiu Camilar” Udești:

– adulti, de la 4 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1 leu/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 2 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Casa Bilca:

– adulti, de la 4 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1 leu/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 2 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Casa Solca:

– adulti, de la 4 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 1 leu/pers., la 2 lei/pers.;

– pensionari, de la 2 lei/pers., la 4 lei/pers.;

Expozitii temporare cu costuri de asigurare:

– adulti, de la 8 lei/pers., la 10 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 2 lei/pers., la 2,5 lei/pers.;

– pensionari, de la 4 lei/pers., la 5 lei/pers.;

Bilet unic de vizitare:

– adulti, de la 44 lei/pers., la 72 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 10 lei/pers., la 18 lei/pers.;

– pensionari, de la 22 lei/pers., la 36 lei/pers.;

Oferte speciale:

1) Cetatea de Scaun a Sucevei + Muzeul Satului Bucovinean

– adulti, de la 20 lei/pers., la 32 lei/pers.;

– elevi, studenti cu legitimatii valabile, de la 5 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– pensionari, de la 10 lei/pers., la 16 lei/pers.;

2) Cetatea de Scaun a Sucevei + Muzeul de Istorie

– adulti, de la 20 lei/pers., la 32 lei/pers.;

– elevi, studenti cu legitimatii valabile, de la 5 lei/pers., la 8 lei/pers.;

– pensionari, de la 10 lei/pers., la 16 lei/pers.;

3) Muzeul Satului Bucovinean + Hanul Domnesc adulti, de la 10 lei/pers., la 22 lei/pers.;

– copii, elevi, studenti, de la 2,5 lei/pers., la 5 lei/pers.;

– pensionari, de la 5 lei/pers., la 11 lei/pers.;

4) Muzeul de Istorie + Muzeul de Știintele Naturii

– adulti, de la 16 lei/pers., la 22 lei/pers.;

– elevi, studenti cu legitimatii valabile, de la 4 lei/pers., la 5 lei/pers.;

– pensionari, de la 8 lei/pers., la 11 lei/pers.

Taxa fotografiere (profesioniști, cu contract incheiat), de la 100 lei/ora, la 150 lei/ora;

Taxa manifestari culturale extra muzeale (teatru, teatru pentru copii, seri muzicale, conferinte etc.), de la 3 lei/persoana, la 5 lei/persoana;

Taxa ghidaj la cerere, de la 50 lei/ora, la 80 lei/ora;

Taxa participare la activitati de pedagogie muzeala – activitati educationale (ateliere cu o durata de minim o saptamana – cu lectori/indrumatori remunerati), de la 40 lei/pers./saptamana, la 60 s./lei/pers./saptamana;

Taxa participare la activitati de pedagogie muzeala – activitati educationale (ateliere cu o durata de minim o saptamana, sustinute cu personal propriu), de la 20 lei/pers/saptamana, la 35 lei/pers./saptamana;

Taxa participare la activitati de pedagogie muzeala (ateliere zilnice, sustinute cu personal propriu), de la 5 lei/persoana, la 10 lei /persoana;

Taxa participare la activitati de pedagogie/activitati educationale muzeale pentru adulti (ateliere cu durata de doua saptamani, sustinute cu lectori remunerati), de la 90 lei/persoana, la 200 lei/persoana;

Taxa eveniment Biserica Vama (cununii, botezuri), de la 200 lei, la 300 lei/eveniment.

De asemenea, se propune renuntarea la: „Taxa filmat (neprofesioniști/vizitatori)”, motivat de faptul ca vizitatorii realizeaza fotografii și filme scurte cu telefonul mobil, taxa nefiind justificat