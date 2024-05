Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan au verificat, în această dimineață, lucrările de construcție a noilor bazine de înot din acest municipiu stațiune. „Suntem din nou la Vatra Dornei alături de viceprimarul Marius Rîpan aici în lunca Dornei, aici pe șantierul unde se sapă pentru noile bazine de înot. Un proiect de aproape de 10 milioane de euro, prin care se vor construi trei bazine de înot. Unul semi-olimpic de 25 x 12,5 metri, unul pentru adulți și altul pentru copii, toate închise, încălzite cu două surse de căldură, pompe de căldură și gaz metan. Aici oamenii din Dorna, dar și turiștii își vor putea petrece timpul liber, pentru că vor avea și bowling și saună. Este o zonă superbă în care să-și petreacă timpul liber dornenii și mai ales turiștii care vin în stațiune”, a transmis Gheorghe Flutur. El a precizat că și Consiliul Județean Suceava este alături de Primăria Suceava în realizarea altor investiții care să crească oferta turistică a a acestui municipiu.

„Noi, Consiliul Județean, vom amenaja acea pistă de biciclete care vine pe traseul Via Transilvanica, pe 200 de kilometri în județul Suceava și trece pe aici. Vine de la Putna, apoi un traseu prin munți, pe Bărnărel, ajunge la Dorna și merge mai departe prin pasul Tihuța spre Ardeal. Aici în Vatra Dornei sunt investiții frumoase pe turism și în parcul Veverița, au și alte zone de agrement. Și Vatra Dornei, sunt convins că redevine în următorii doi ani perla Munților Carpați aici în Nord, unde poți să vii două săptămâni liniștit să își petreci un concediu”, a spus șeful administrației județene.