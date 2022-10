La data de 27 octombrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat două percheziții domiciliare, în județul Suceava, la o persoană bănuită de trafic de persoane în formă continuată și rele tratamente aplicate minorului.

La data de 27 octombrie 2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și rele tratamente aplicate minorului.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2006 – iunie 2022, bărbatul și-ar fi exploatat prin muncă cei cinci copii minori, pe care i-ar fi obligat să presteze activități agricole de creștere și de îngrijire a animalelor, la ferma de măgari a familiei și la o fabrică de cauciucuri dintr-o localitate, din județul Suceava, în scopul obținerii de beneficii materiale.

Astfel, copiii ar fi fost treziți în fiecare zi, indiferent de anotimp sau de temperaturile înregistrate, la orele patru sau cinci dimineața și ar fi fost forțați, prin recurgerea la acte agresive fizică și psihică, să muncească în gospodăria proprie până la orele 22:00 – 23:00.

Totodată, în calitate de părinte, le-ar fi interzis copiilor să se implice în activități adecvate cu prietenii, activități recreative specifice vârstei, să frecventeze sau să continue cursurile școlare, măsuri și tratamente care au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a minorilor.

Persoanele vătămate ar fi fost exploatate în această modalitate încă de la împlinirea vârstei de 8 sau 9 ani, bărbatul profitând de poziția de autoritate pe care o deținea și de imposibilitatea minorilor de a se apăra sau de a-și exprima voința. În prezent, cu privire la acestea a fost dispusă măsura specială de protecție a plasamentului de către D.G.A.S.P.C. Suceava.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 9.500 de lei, 2 telefoane mobile și mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în cauză.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava vor sesiza judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv față de bărbat, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, precum și al lucrătorilor din D.G.A.S.P.C. Suceava şi A.N.Î.T.P. – Centru Regional Suceava.

În cadrul audierilor, persoanele vătămate au beneficiat de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală, iar pe parcursul cercetărilor acestea vor beneficia de consiliere psihologică.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.