Puterea de cumpărare a românilor a scăzut în ultimul an, afectată de o inflație ridicată care i-a determinat pe mulți să caute soluții alternative de plată. Pentru a atenua efectele, tbi bank a încheiatun parteneriat cu unul dintre cei mai importanți producători de bunuri de folosință îndelungată din lume, gigantul industrial Samsung. Acest parteneriat va asigura românilor acces mai ușor la produse de înaltă calitate prin intermediul soluțiilor Buy Now, Pay Later (BNPL), permițând clienților să plătească în rate flexibile, în funcție de nevoile lor.

Clienții pot alege între un plan de plată pe o perioadă scurtă, cu 4 rate și costuri 0, și un plan de plată pe o perioadă mai lungă, cu până la 60 de rate și dobânzi accesibile. tbi bank oferă un flux complet digital, flexibil și disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin intermediul unei interfețe prietenoase, oferind clienților cea mai bună experiență atunci când vorbim de un serviciu de finanțare online.

„Echipa noastră urmărește dintotdeauna să creeze produse și parteneriate pentru a îmbunătățicalitatea vieții oamenilor prin creșterea incluziunii sociale și financiare. În acest sens, principala noastră provocare rămâne inflația ridicată, care continuă să fie o problemă majoră pentru mulți consumatori. De aceea, suntem bucuroși să ne asociem cu companii extrem de puternice, precum Samsung, pentru a crea o diferență reală pentru clienții noștri și pentru a le oferi instrumentele potrivite într-un mediu volatil. Atunci când clienții își cumpără produsele dorite din magazinul online Samsung prin intermediul serviciilor tbi bank, beneficiază de un timp de achiziție redus, fără deplasări inutile, serviciile tbi bank fiind accesibile de oriunde. Fie că este acasă, la plimbare sau chiar în timpul pauzei de masă la serviciu”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Colaborarea dintre Samsung și tbi bank a fost inițiată în martie 2023 și, de atunci, tot mai mulți clienți au optat pentru achiziționarea produselor Samsung prin metoda de plată în rate. Principalele categorii de produse căutate de clienți sunt în continuare telefoanele mobile, televizoarele, dar, în continuă creștere sunt și produsele electrocasnice.

„Obiectivul nostru a fost întotdeauna să integrăm produsele Samsung de înaltă calitate în viața de zi cu zi a românilor, permițându-le să facă parte din ecosistemul nostru, de la dispozitive mobile la cele smart, și facilitândcrearea unor case conectate și mai inteligente. Suntem încântați de parteneriatul cu tbi bank, care subliniază angajamentul nostru de a oferi accesibilitate și ușurință în achiziționare. Suntem aici pentru a ne sprijini clienții la fiecare pas, asigurându-ne că tehnologia noastră de ultimă generație este la îndemâna tuturor”, spune Julia Kim, CEO, Samsung Electronics Romania & Bulgaria.

Despre tbi bank

𝐭𝐛𝐢 bank este o bancă de tip ”challenger” din Europa de Sud-Est și lider regional în domeniul soluțiilor de plată alternative, care a construit un ecosistem prin îmbinarea instrumentelor de finanțare cu shopping-ul pentru a răspunde nevoilor clienților. Se concentrează pe sprijinirea comercianților pentru a-și dezvolta afacerile, precum și pe oferirea de produse și servicii financiare consumatorilor, care să le facă viața mai ușoară. În prezent, operează în România, Grecia, Germania, Lituania și Bulgaria. Prin diverse canale digitale și parteneriate de încredere cu aproape 20.000 de comercianți, 𝐭𝐛𝐢 are un portofoliu de 2 milioane de clienți și a acordat aproape 550.000 de credite în 2022. Modelul său de afaceri și abordarea axată pe client au dus la transformarea sa într-una dintre cele mai profitabile și eficiente bănci din regiune.