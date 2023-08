Dani Oțil (42 de ani) este, în prezent, unul dintre cei mai apreciați și iubiți moderatori de televiziune din România. De mic a visat să ajungă în punctul în care este acum, însă femeia care i-a dat viață se pare că îl descuraja, mai mereu, atunci când îi spunea ce își dorește să devină peste zece – cinsprezece ani, potrivit click.ro.

„Eu provin dintr-o familie normală, medie, pe toate planurile. Am fost înconjurat (în copilărie- n.r) de părinți care le spuneau copiiilor lor că sunt cei mai deștepți, că au talent să cânte și tot așa. Ceva la mine nu a funcționat! Eu dacă am vrut la fotbal, mama mi-a spus că sunt prea mic de statură, dacă am vrut să merg la karate, mi-a zis că o să fac hernie de disc, dacă am vrut să cânt la acordeon, pentru că aveam un vecin care cânta la acordeon în fiecare zi, la prânz, mama mi-a zis că sigur nu am talent. Am vrut să fac mai multe sporturi, când eram copil, iar mama mi-a zis că sunt firav să nu le fac. În clasa a XI-a aveam un televizor alb-negru care stătea pe frigiderul din bucătărie. Atunci, în acea seară cred că era și Răzvan (Simion – n.r) la mine, pentru că venea în fiecare seară, și atunci mama ne-a întrebat dacă știm ce vrem să fim. Și eu îl vedeam pe Horia Brenciu la televizor și am zis că vreau să fiu ca el, prezentator. Și ea atunci mi-a zis că nu am nicio șansă”, a spus Dani Oțil în cadrul unui podcast, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

