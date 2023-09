Teatrul Municipal <Matei Vișniec> din Suceava va primi trei milioane de lei de la Guvern pentru asigurarea funcționării. Decizia a fost luată la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Conform hotărîrii de Guvern, în total, 71 de teatre, opere și filarmornici aflate în subordinea autorităților locale din 34 de județe, vor beneficia de 331 de milioane de lei. Ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veștea, a declarat: „Prin această măsură, venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale pentru care dezvoltarea infrastructurii culturale este foarte importantă, dar care nu au capacitatea financiară de a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționării și de continuarea investițiilor”. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat pînă la data de 31 iulie 2023, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante.

