Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a transmis un mesaj la începerea noului an școlar, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactive. „Copiii bucovineni merg la școală. Avem o Generație de Aur, copii deosebit de talentați și sârguincioși care câștigă cu nonșalanță Olimpiade, uimesc lumea academică și sunt deja parte a motorului care dezvoltă societatea. În sprijinul menirii de a crește frumos și sănătos noua generație a Bucovinei, alături de părinți vin, ca o binecuvântare, cei mai dedicați dascăli spre a-și folosi întreaga pricepere, iar în tot ce fac regăsim oglindită spiritualitatea bucovineană. Succes și Doamne Ajută!”, a spus Niculai Barbă.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating