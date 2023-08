Anul 2023 este un an plin de surprize pentru iubitorii de tehnologie, mai ales cand vine vorba de telefoane. Multe companii au lansat sau urmeaza sa lanseze modele noi, cu functii inovatoare si design atractiv. In acest articol, iti prezentam cele mai interesante telefoane noi din 2023, care te vor face sa vrei sa iti schimbi vechiul dispozitiv. Mentionam ca sugestiile sunt facute de un service de telefoane din Cluj cu experienta, unde vei gasi o echipa profesionista si calificata, care iti va oferi cele mai bune solutii pentru orice problema a telefonului tau.

iPhone 15: cel mai avansat telefon de la Apple

Apple nu se lasa mai prejos si vine cu iPhone 15, cel mai avansat telefon de la compania americana. Acesta are un ecran OLED de 6,7 inci, cu o rezolutie de 2778 x 1284 pixeli si o rata de refresh de 120 Hz. Procesorul este un A16 Bionic, care ofera o performanta superioara si o eficienta energetica sporita.

Camera principala are patru senzori, dintre care unul este un teleobiectiv periscopic, care permite un zoom optic de pana la 10x. Bateria are o capacitate de 4000 mAh si suporta incarcare rapida si wireless. Pretul estimat al unui iPhone 15 este de 1200 de euro.

Samsung Galaxy S23: cel mai flexibil telefon de la Samsung

Samsung continua sa inoveze in domeniul telefoanelor pliabile si lanseaza Galaxy S23, cel mai flexibil telefon de la compania sud-coreeana. Acesta are un ecran Dynamic AMOLED de 7,6 inci, care se poate plia in doua si se transforma intr-un telefon compact de 4,5 inci. Ecranul are o rezolutie de 2208 x 1768 pixeli si o rata de refresh adaptiva de pana la 120 Hz. Procesorul este un Exynos 2200, care integreaza o placa grafica AMD Radeon.

Camera principala are trei senzori, dintre care unul este un ultra-wide, care permite sa captezi mai mult din peisaj. Bateria are o capacitate de 4500 mAh si suporta incarcare rapida si wireless. Pretul estimativ pentru un Galaxy S23 este de 1500 de euro.

Huawei P60: cel mai rezistent telefon de la Huawei

Huawei nu renunta la piata telefoanelor si lanseaza P60, cel mai rezistent telefon de la compania chineza. Acesta are un ecran LCD de 6,5 inci, cu o rezolutie de 2340 x 1080 pixeli si o rata de refresh de 90 Hz. Procesorul este un Kirin 9000E, care asigura o viteza ridicata si o autonomie lunga.

Camera principala are patru senzori, dintre care unul este un macro, care permite sa faci fotografii clare la distante mici. Bateria are o capacitate de 5000 mAh si suporta incarcare rapida si inversata. Telefonul are si o certificare IP68, care il face rezistent la apa si praf. Pretul estimat pentru un P60 este de 800 de euro.

Xiaomi Mi 12: cel mai accesibil telefon de la Xiaomi

Xiaomi nu se lasa intimidata de concurenta si lanseaza Mi 12, cel mai accesibil telefon de la compania chineza. Acesta are un ecran AMOLED de 6,4 inci, cu o rezolutie de 2400 x 1080 pixeli si o rata de refresh de 120 Hz. Procesorul este un Snapdragon 898, care ofera o putere mare si un consum redus.

Camera principala are trei senzori, dintre care unul este un depth-sensing, care permite sa faci portrete cu efect bokeh. Bateria are o capacitate de 4500 mAh si suporta incarcare rapida si wireless. Pretul aproximativ pentru un Mi 12 este de 600 de euro.

OnePlus 10: cel mai rapid telefon de la OnePlus

OnePlus nu se multumeste cu mediocritatea si lanseaza OnePlus 10, cel mai rapid telefon de la compania chineza. Acesta are un ecran Fluid AMOLED de 6,7 inci, cu o rezolutie de 3216 x 1440 pixeli si o rata de refresh de 144 Hz. Procesorul este un Snapdragon 898, care este optimizat pentru gaming si multitasking.

Camera principala are patru senzori, dintre care unul este un monochrome, care permite sa faci fotografii alb-negru de calitate. Bateria are o capacitate de 5000 mAh si suporta incarcare rapida si wireless. Telefonul are si o memorie RAM de 12 GB si o memorie interna de 256 GB. Pretul estimativ al unui OnePlus 10 este de 700 de euro.

Acestea sunt cele mai interesante telefoane noi din 2023, care iti pot oferi o experienta unica si satisfacatoare. Fie ca iti doresti un telefon avansat, flexibil, rezistent, accesibil sau rapid, ai de unde alege!