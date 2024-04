► Creștere de 39% în primul trimestru din 2024 față de perioada similară a anului precedent

► 97,2% din vânzările IRI Travel sunt realizate prin agențiile de turism partenere. Iată care sunt preferințele turiștilor pentru regiunile Muntenia, Moldova și Transilvania

► Multe unități de cazare au prelungit reducerile de Early Booking până la 15 sau chiar 30 aprilie

În primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România, a înregistrat o evoluție pozitivă de 39% față de aceeași perioadă din 2023. Această creștere semnificativă a fost susținută de popularitatea destinațiilor preferate de turiști.

Iată topul destinațiilor, atât pentru România, cât și pentru cele de outgoing, în funcție de regiuni și de evoluția rezervărilor față de primul trimestru al anului 2023:

Bulgaria:

Nisipurile de Aur: +37%

Sunny Beach: +59%

Albena: +8%

Grecia:

Halkidiki: +45%

Thassos: +36%

Riviera Olimpului: +51%

România:

Mamaia: +7%

Eforie Nord: +18%

Saturn: +102%

Turcia:

Kusadasi: +85%

Antalya: +44%

Marmaris: +65%

Aceste date subliniază importanța agențiilor partenere în promovarea și vânzarea acestor destinații.

Importanța agențiilor de turism partenere

Rezultatele obținute de IRI Travel se datorează în special rețelei noastre de peste 1000 de agenții de turism partenere. Structura vânzărilor reflectă această colaborare:

► 97,2% din vânzări sunt realizate prin agenții de turism partenere.

► 2,8% din vânzări sunt realizate direct (persoane fizice, corporate, închirieri autocare etc.).

Turiștii din regiunea Muntenia optează pentru vacanțe cu preponderență în: Bulgaria, Grecia, România și Turcia cu transport individual în cea mai mare parte, dar și cu avion și autocar.

Turiștii din regiunea Moldova optează pentru vacanțe în Bulgaria, România și Grecia (continentală) cu transport individual și Turcia cu transport avion charter, cu plecări din orașele apropiate domiciliului.

Turiștii din Transilvania optează pentru Bulgaria și România cu transport individual și pentru destinații din Grecia și Turcia, cu transport cu avionul.

”Am luat decizia să-mi depun candidatura pentru un loc în Consiliul Director ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism) considerând că pot să mă implic mult mai mult în susținerea și dezvoltarea breslei agențiilor de turism. Cred că în cei 18 ani de când am fondat și condus agenția IRI Travel am acumulat suficientă experiență profesională, ceea ce mi-a permis să cunosc foarte bine piața turistică din România atât din perspectiva unei agenții de turism intermediare, cât și ulterior din postura de tour operator. Firește, nu aș fi ajuns la acest nivel și la această responsabilitate fără numeroșii mei parteneri, agențiile de turism din toată țara cu care colaborez și cărora le mulțumesc pe această cale. Parteneriatul cu IRI Travel înseamnă o colaborare solidă și o experiență de călătorie de calitate pentru clienții noștri. ANAT este organizația care ne-a reprezentat întotdeauna cu onoare și ne-a ajutat să trecem cu bine peste momentele grele din ultimii ani. Consider că a venit timpul să mă implic cu toată experiența și puterea mea de muncă în cadrul acestei asociații, să contribui la dezvoltarea ei și să reprezint cu succes interesele tuturor agențiilor de turism din România. Dorescs să contribui la creșterea încrederii agențiilor de turism în ANAT și la atragerea de noi membri”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Tendințele actuale ale sezonului estival 2024

În sezonul estival 2024, turiștii au adoptat noi tendințe în ceea ce privește rezervările de vacanță. Iată câteva aspecte relevante, segmentate pe regiuni:

► Early Booking și gradul de ocupare al hotelurilor:

Turiștii își rezervă vacanțele cu mult timp înainte pentru a beneficia de oferte avantajoase prin Early Booking sau pentru a asigura disponibilitatea ofertelor dorite. Rezervările pentru sezonul estival 2024 au început încă din luna octombrie 2023, cu vârfuri de rezervări în lunile ianuarie și februarie. Din acest motiv, multe hoteluri căutate au perioade cu ocupare integrală.

► Durata Sejurului:

Perioada medie a sejurului este în scădere. Turiștii preferă să efectueze mai multe sejururi mai scurte într-un an, în loc de un singur sejur de 7–10 zile. Astfel, pot vizita mai multe destinații.

Ultimele Trepte de Early Booking

În luna aprilie, principalele rezervări se concentrează pe programele de 1 Mai și de Paște. Totuși, această perioadă este excelentă și pentru rezervarea vacanțelor în sezonul estival. Multe unități de cazare au prelungit reducerile de Early Booking până la 15 sau chiar 30 aprilie.

Reducerile se situează între 10% și 15%, dar există hoteluri care oferă chiar reduceri mai mari (25%–35%) pentru anumite perioade (mai, iunie și septembrie).

Perioadele favorabile pentru sejururi estivale

Mai, prima parte a lunii iunie și septembrie sunt momente ideale pentru vacanțe pe litoralul Mării Negre, în special pentru România și Bulgaria. Odată cu încălzirea globală, aceste perioade au devenit foarte potrivite pentru relaxare și prețurile sunt extrem de avantajoase. Unitățile de cazare au lansat multe oferte atractive, precum:

– Oferte speciale pentru seniori (persoane cu vârsta peste 55 de ani).

– Preturi speciale pentru această perioadă.

– Reduceri suplimentare pentru copii (inclusiv unități care oferă gratuitate la 2 copii).

– Zile gratuite (plătești 5 nopți și stai 6).

Exemple de prețuri pentru un sejur de 5 nopți în perioada 01.07 – 06.07, pentru 2 persoane:

Bulgaria:

Nisipurile de Aur

Hotel 4* – 400 euro/camera cu all inclusive

Hotel 3* – 362 euro/camera cu all inclusive

Sunny Beach:

Hotel 4* – 410 euro/camera cu all inclusive

Hotel 3* – 383 euro/camera cu all inclusive

Albena

Hotel 4* – 718 euro/camera cu all inclusive

Hotel 3* – 438 euro/camera cu all inclusive

Grecia:

Halkidiki:

Hotel 4* – 468 euro/camera cu mic dejun

Hotel 3* – 311 euro/camera cu mic dejun

Thassos:

Hotel 4* – 661 euro/camera cu demipensiune

Hotel 3* – 347 euro/camera cu mic dejun

Riviera Olimpului

Hotel 4* – 536 euro/camera cu mic dejun

Hotel 3* – 337 euro/camera cu mic dejun

România

Mamaia

Hotel 4* – 1636 lei/camera cu mic dejun

Hotel 3* – 1039 lei/camera cu mic dejun

Eforie Nord:

Hotel 4* – 2506 lei/camera cu mic dejun

Hotel 3* – 934 lei/camera fără servicii de asa

Saturn

Hotel 4* – 2410 lei/camera cu mic dejun

Hotel 3* – 1398 lei/camera cu mic dejun

Turcia

Kușadasi

Hotel 4* – 474 euro/camera cu all inclusive

Hotel 3* – 263 euro/camera cu all inclusive

Antalya

Hotel 5* – 872 euro/camera cu ultra all inclusive

Hotel 4* – 805 euro/camera cu all inclusive

Marmaris

Hotel 4* – 442 euro/camera cu all inclusive

Hotel 3* – 339 euro/camera cu all inclusive

Despre IRI TRAVEL

Sunt 18 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!