Șapte candidați își dispută întietatea pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din data de 9 iunie. Este vorba de Lucian Harșovschi-PNL, viceprimar în exercițiu, Vasile Rîmbu-PSD, fost manager al Spitalului Județean ”Sf.Ioan cel Nou”, Andrei Ionuț Necșulescu-SOS, cunoscut ca și clovnul Bobo, Marian Andronache (PMP) din partea Alianței Dreapta Unită, fost viceprimar al Sucevei în mandatul trecut, Teodora Munteanu (fostă USR) acum candidat independent, viceprimar în exercițiu, preotul Cătălin Axinte – AUR și fostul prefect Constantin Harasim – PUSL.

