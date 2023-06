Michael Jackson traversa clipe de coșmar din cauza popularității pe care o avea. Fanii îl cunoșteau cu rapiditate, iar succesul de care s-a bucurat a venit după sine cu mai multe dezavantaje căruia i-au afectat viața acestuia, notează click.ro.

Una dintre cele mai mari dorințe ale regelui muzicii pop a fost aceea de a merge la supermarket și a face cumpărături „ca un om normal”, fără a fi abordat de multitudinea de fani. Deși acest lucru nu a fost posibil niciodată, un prieten care deținea un mall a pus la cale un plan genial, doar pentru a-i îndeplini dorința lui Michael Jackson.

„Un bun prieten de-al meu, care deține un mall, a închis tot mall-ul și a pus oameni pe care îi cunoșteam să simuleze că fac cumpărături, astfel încât să se simtă ca și cum ar fi fost un mediu real. Și verișorii mei s-au îmbrăcat ca niște băieți cu sacoșe și au mers la cumpărături. A fost grozav. Au planificat totul, chiar și muzica. A fost foarte distractiv, mi-a oferit șansa de a vedea în felul meu cum arată o lume reală, chiar dacă nu era ceva real. În cele din urmă, am început să recunosc oamenii, cum ar fi femeia cu perucă blondă – este bona mea. Chiar și Elizabeth Taylor a fost acolo, a apărut pe coperta unei reviste. Prima mea experiență de cumpărături după 30 de ani. În opinia mea, e ca și cum aș fi la Disneyland, pentru că am avut ocazia să fac ceva ce de obicei nu am ocazia să fac.”, dezvăluia Michael Jackson, potrivit sursei citate.

