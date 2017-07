Pe 28 iulie, cei care doresc să se testeze pentru virusurile hepatitice B și C o pot face la un preț accesibil. Mai multe laboratoare din muncipiul Suceava se alătură astfel secției de boli contagioase de la Spitalul Județean Suceava și marchează Ziua Mondială dedicată Luptei Împotriva Hepatitelor Virale. Cei mai mulți oameni nu pot ști sau suspecta infecția cu virusul hepatic. De aceea, e nevoie să se realizeze testele serologice.

„Hepatitele cronice virale – o problemă majoră de sănătate publică” este tema de anul acesta a Zilei Mondiale dedicata luptei împotriva hepatitelor virale.

”În raportul publicat în aprilie 2017, OMS estimează în momentul de față în întreaga lume 325 milioane persoane infectate cu virusul hepatitic B (HBV) sau virusul hepatitic C (HCV). Marea majoritate a acestora nu au acces la metodele de testare și la tratament. În 2015 au fost testate și își știau diagnosticul doar 22 milioane persoane (9 %) cu infecție cronică cu HBV și doar 14 milioane persoane (20%) din cele cu HCV. Mai mult, doar 8 % din cei diagnosticați cu infecție HBV (1.7 milioane persoane) urmau un tratament și doar 7 % din cei diagnosticați cu infecție HVC (1.1 milioane persoane) au început un tratament curativ în anul 2015. Ca urmare, milioane de persoane riscă evoluția spre suferință hepaticăa cronică și complicațiile majore ale acesteia (ciroza hepatică și carcinomul hepatocelular). Conform datelor OMS, hepatitele virale și complicațiile lor au devenit în momentul de față lider de morbiditate și mortalitate în întreaga lume, depășind bolile cardio-vasculare, patologia oncologică și chiar mortalitatea prin HIV-SIDA. Este important să testăm cât mai multe persoane, atât pentru a preveni transmiterea infecției virale, cît și pentru a oferi acces la tratament acolo unde se impune”, a declarat dr. Irina Zorescu, medic de familie.

În funcție de virus (A, B, C, D, E, etc) hepatita se poate lua prin alimentație, prin transfuzii de sînge, transplant de organe, injecții, de la stomatolog sau pe cale sexuală, dar și din saloanele de înfrumusețare.

”Grupurile de risc sunt: persoane care primesc în mod frecvent sânge sau produse de sânge, pacienții dializați sau cei care au suferit un transplant; persoane aflate în detenție; persoane care folosesc droguri administrate intravenos; persoane care conviețuiesc cu un partener infectat cronic cu virus hepatitic B sau C; persoane care au parteneri sexuali multipli; copii născuți din mame infectate cronic cu virus B sau C; lucrători în serviciile de sănătate sau cei care, prin natura profesiei lor, sunt expuși la sânge sau produse de sânge; călătorii care nu au schema de vaccinare completă, atunci când călătoresc într-o zonă endemică pentru virus B sau C”, a precizat Irina Badrajan.

Pe 28 iulie, peste 100 de teste pentru virusurile hepatitice B si C se vor putea face, la un preț accesibil, în 5 laboratoare din municipiul Suceava.

”Pe data de 28 iulie, cei care doresc să se testeze pentru virusurile hepatitice B și C o pot face la un preț accesibil, 60 de lei pentru ambele teste, la unul din laboratoarele: Synevo, Dorna Medical, Biotest, Bethesda și Alpha Servicii Medicale”, anunță medicul sucevean.

În fiecare an, la 28 iulie, este marcată Ziua mondială a hepatitei, o boală care afectează din ce în ce mai multă populație din întreaga lume. Data de 28 iulie a fost aleasă și în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Blumberg , laureat al Premiului Nobel, cel care a descoperit virusul hepatitei B.