În data de 16 februarie a.c., poliţiştii de frontieră botoşăneni au organizat o acţiune în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, în zona de competență, la care au participat poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani.

Pe timpul acţiunii, în jurul orei 21.00, un echipaj format din poliţişti de frontieră a descoperit abandonate în cimitirul din marginea localităţii Păltiniş, mai multe colete voluminoase, ambalate în folie şi prevăzute cu chingi de transport.

La inventarierea bunurilor a reieşit faptul că în colete se aflau ţigarete, fiind stabilită cantitatea de 134.680 de ţigarete (6.734 de pachete), în valoare de 68.000 de lei, bunuri ce au fost ridicate de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.